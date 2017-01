En mi caso, no. José Luis estaba más atento a determinadas cosas que pasaron. Él llega el 15 de diciembre de 1996 a Pinamar para hacer unas producciones, y cuando yo llego, cinco días después, me dice "che, sabes que una fuente nuestra me dijo que gente de Yabrán había estado tratando de averiguar mi dirección en Buenos Aires". "¿Sabes lo que me dijo Gómez, el comisario de Pinamar? 'Qué linda que es tu gorda', refiriéndose a Candela". "Si, Candela es preciosa. Tiene cinco meses ", le dije. "Sí, pero el tipo este no la conoce", me respondió. Había señales que en el momento no le dimos demasiada bolilla y seguimos haciendo nuestro trabajo. En una guardia que le estábamos haciendo a Yabrán, José Luis se va del balneario porque nos avisan que en otra playa estaba Duhalde jugando a la pelota. Tardó un montón en venir y cuando llegó le pregunté qué había pasado. Me contó que se había encontrado con una rueda pinchada. Cuando la llevamos a reparar, nos dijeron que ese corte era intencional. Esto fue diez días antes del crimen.