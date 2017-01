El llanto fue incontenible, sobre todo cuando los motores pararon y bajamos en el mismo lugar en el que a Cabezas le quitaron la vida, la única que tenía y la que seguramente no planeó que terminara en ese momento ni de esa manera. Una gran cruz blanca es protagonista de la escena lateral junto a un monumento mediano de piedra. Cruces, placas con su nombre y algunos rosarios colgados, víctimas del desgaste del tiempo, se repetían. Esa era "la cava", ese pozo en medio de la tierra llena de césped bastante crecido. Si uno no supiera lo que allí pasó no pensaría que un día hubo un cuerpo calcinado. No quedaron rastros de eso…