"Qué loco, yo todavía no lo puedo creer", confiesa el músico respecto a las repercusiones de "su asado bajo el agua" y aclara: "yo no me quiero aprovechar de la situación, así que ya dije que lo ganado de mi parte va a ir para La Emilia, para ayudar a la gente. Yo estoy contento de poder ayudar a la gente a través de la música".