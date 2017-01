Me gusta venir cada tanto, es como verme en un espejo ajeno. Está todo muy bien organizado, nadie molesta a nadie. Un lugar de descanso ideal. Cada tanto se me ocurre que tantas casas de veraneo son la contracara de las viviendas de chapa que albergan a veces la pobreza y muchas la miseria. No soy socialista, creo en la iniciativa privada, pero la injusticia crece a la par de la distancia entre los más ricos y los más pobres. Es la que se come los brotes verdes.