Poco después, "Jona" y Brian fueron a la casa familiar de estos hermanos; pasaron a baja velocidad a bordo de un auto blanco mostrando sus armas desde la ventanilla. El fin de la visita era obvio: que los hermanos no hagan la denuncia. Tiempo después, la familia recibió un llamado inquietante. La voz del otro lado del teléfono dijo: "Acá habla el 'Jona'. No me gusta hablar por teléfono, pero cuando te encuentre vas a ser boleta. Te voy a matar".