"Como si fuera poco, un día después del allanamiento, Martín me mandó un mail en el que me decía que le habían allanado la casa por supuestos abusos y me preguntaba si tenía que seguir viniendo a dar clases a la empresa. Yo ahí le confirmé que no viniera más y le dije que estaba al tanto de todo. Él me escribió como si no pasara nada. Lo suyo es patológico, actuaba como si nada hubiera sucedido", explicó Miguel.