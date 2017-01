Respecto del video, Camacho aseguró que el auto no es de su propiedad y que alguien del grupo de conversación publicó las imágenes de su ostentación en Facebook. "Ayer jodiendo andaba en un auto de prestado, nos mandamos de todo en el grupo, video, joda, yo no tengo ese auto ni en pedo. Uno de los vagos me mandó al muere. Subieron el video al Facebook, hicieron copias, viralizaron y ahora todo el mundo me escrachó. Dentro de mi grupo me acostaron, qué porquería, una bronca, no sabés cómo estoy".