Fue así que "Un viaje de pelos nació hace 3 años, el día que me dejé adoptar por Barón, un perro que apareció en la puerta de la casa en la que vivía", recordó. El mestizo negro había sido atropellado por un automovilista que lo dejó abandonado a su suerte y la suerte lo cruzó con una persona que no pudo mirar para otro lado. "Tenía la cadera fracturada y debieron operarlo, tras la cirugía comenzamos una campaña de adopción en la página de Facebook 'Cascote, un perro macanudo' (creada para fomentar la adopción del primer perro que le enseñó a involucrarse, Cascote), pero la verdad es que él ya tenía todo planeado y sólo me restó aceptar la realidad: de la noche a la mañana yo era el humano de un perro. En ése momento surgió la idea de recorrer juntos Latinoamérica, pero el proyecto todo quedó en stand by".