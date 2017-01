"En diciembre iba a llevar a los nenes al colegio. Y me intercepta en la calle. A los gritos de nuevo, me dice que me va matar. Me quiere sacar a la nena y un bolso que llevaba. Yo tenía un botón antipánico y lo empecé a buscar en la cartera. Y él me decía que no lo tocara. Después dio la vuelta a toda velocidad y me tiró el bolso. La policía vino al ratito, pero ya se había ido. Son segundos en que no sabés qué hacer, cómo reaccionar. Además estaba con mis hijos", contó la victima al portal Big Bang News.