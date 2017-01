"No me puedo parar. Si me llego a levantar ahora me caigo. Me tienen que llevar al baño porque pierdo la estabilidad. Ese día me asusté mucho. Fue terrible. Estaba trabajando y de repente estaba en el Argerich", remarcó el hombre de 57 años que debió estar dos días internados en ese hospital, y otros cuatro en un sanatorio de Colegiales.