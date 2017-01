Una colega, profesora de Historia, contó que llevó hace varios años a su sobrino de 8 años al Museo Histórico de Parque Lezama. Por deformación profesional tal vez, pero también por convicción, le parecía importante para su educación que viera testimonios de los hechos y protagonistas de la formación de su país. El chico no estaba especialmente entusiasmado con la idea del paseo. Pero cuando empezó a ver objetos y retratos que le resultaban familiares por lo que sabía de la escuela, su actitud cambió. Y el colmo del entusiasmo fue cuando vio el reloj de Belgrano -que ya no está en el Museo porque fue robado y no ha sido recuperado-: se puso a contar la historia de cómo Belgrano había tenido que usarlo para pagarle al médico porque murió indigente. Mentalmente, ella bendecía a sus maestros.