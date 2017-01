Es justamente en Facebook donde Angelina escribió una serie de comentarios que llamaron la atención. El 31 de enero Luciana posteó su última foto, en la que estaba junto a Angelina. Al otro día, él escribió que le habían robado el "chip" de su teléfono. "Recuerden que me encuentro en otro país y es grave no poder comunicarse", aclaró. El 2 enero posteó distintas frases a lo largo del día, como "Esperanza!!! Confío en que Dios me ayudará", "A seguir luchando, Dios hará reflexionar y obrará", y "Guardaré mi dolor, el año no comenzó nada bien y sigue dándome batalla… trataré de poner todo para salir de lo que es un laberinto, Dios nunca me abandonó, sé que puedo contar con ustedes". Finalmente el 3 de enero cambió su portada por una imagen de un crespón negro. Y redactó: "Cómo te extraño mamá. Luciana lo necesita. Para mi paciencia y paz". Poco antes había encontrado sin vida a Luciana.