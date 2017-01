1946 – Nacía Syd Barret, miembro fundador de Pink Floyd. Cantante, guitarrista y compositor, tras la edición del primer álbum de la banda, "The Piper at the Gates of Dawn", en 1967, tres años después Barrett dejó la banda y se dedicó a su carrera solista, que lo llevó a editar dos álbumes. Tras ello, se retiró. Sus problemas con las drogas, especialmente el LSD, lo llevaron a la reclusión. Por más de 20 años estuvo encerrado en casa de sus padres, sin contacto con el exterior. Salvo el llamado de algunos músicos amigos lo inspiraban a salir, pero de esos encuentro quedaron pocos registros. La carrera de Pink Floyd, ya con David Gilmour ocupando su lugar, siempre quedó marcada por su presencia, que rondaba los estudios. Considerado como una figura central para el desarrollo del rock de los '70, fue una influencia clara para artistas como David Bowie o Marc Bolan. Trastorno bipolar, asperger o esquizofrenia. Siempre hubo voces que intentaban explicar qué padecía. Para otros, fue sólo el exceso de drogas. El 7 de julio de 2006, el músico falleció a los 60 años, como consecuencia del cáncer que padecía.