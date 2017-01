Los veraneantes no se sienten tan afectados, al menos por ahora. "No nos molesta, los chicos juegan ahí, que es más tranquilo", comentó Virginia, mamá de Joaquín y Lautaro. "Es un poco incómodo porque no hay mucho lugar, pero supongo que en unos días se irá, ¿no?", le preguntó un turista mendocino a Mariano, uno de los guardavidas de esa zona afectada, que comprende unos 600 metros densamente poblados por turistas. Al "bañero" esa imagen le hace pensar en un futuro preocupante. Lo que él ve es que las playas son cada vez más chicas, que no hay arena, y donde debería haber (y hubo) dunas que contengan vientos y generen movimiento de arena hay edificios. "Pinamar puede ser pan para hoy y hambre para mañana", se lamenta.