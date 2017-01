Broitman asevera en diálogo con Infobae: "Pérez estaba retirado de cualquier actividad ilícita. Se lo acusa por la cara, por la historia, por las hipótesis y las presunciones, que no se condicen con las pruebas en autos. La mirada general de la situación es que nuevamente se está haciendo una mega causa en un partido Esteban Echeverría, en varios barrios como El Pantano, cuando no hay una relación entre las partes. Cuando se analice en profundidad se verá que no están todos los detenidos en la misma bolsa. Que le encuentren un celular no quiere decir que tenga una actividad".