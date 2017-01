"Ustedes ya lo saben porque pasamos por lo mismo: nos hacían arrodillar y si alguno se orinaba encima por accidente, le pegaban. Había falta de comunicación y todas esas situaciones nos arruinaron psicológicamente. ¿Tenemos que callarnos?? No, tenemos que apoyar y salvar a los chicos sordos que quedan, hacerlo por la seguridad de ellos. A nosotros ya nos arruinaron la vida. No dejemos que a ellos también. A mí la vida ya me la arruinaron y no me importa, pero ellos también tienen derecho y hay q tener cuidado con esto", advirtió en su video.