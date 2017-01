Siempre en base al comunicado y según indican los informes citados por los delegados de APDFA, se precisa que "existen un total de 204,5 kilómetros de vías 'no renovados' que requieren de tratamiento porque en su estado actual (con durmientes rotos, en mal estado, falsa escuadra, fijaciones rotas o ausentes, vías desniveladas y desalineadas, puentes parcialmente apuntalados con durmientes, estaciones no habilitadas para cruzada de formaciones ferroviarias por rotura de aparatos de vías y mal funcionamiento de señales de entrada y salida, entre otras muchas falencias) no pueden ser utilizados".