Cuando el calor impida salir y se opte por quedarse en casa con el aire a 24º, una buena opción es hacer todo aquello que por falta de tiempo durante los días laborales no se realiza: renovar la pintura, ordenar el placard, dar vuelta todos los muebles. Esto no sólo cambiará el ambiente, sino el cómo se siente estar adentro de casa. La japonesa Marie Kondo, considerada una de las mujeres más influyentes de 2015 por su método de orden, asegura que tener la casa organizada y ordenada permite, además, ordenar la cabeza a la hora de tomar decisiones porque "nadie es consciente de cuántas cosas posee". Por ello aconseja pensar qué preferimos conservar y no en lo que se saca de casa.