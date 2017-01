Es la numeróloga más famosa de la Argentina. Consultada por políticos y estrellas del ambiente artístico, no da abasto en su consultorio; sin embargo ella misma aclara que hay muchos chantas: "No tengo poderes, no sano, no curo, simplemente doy una orientación de números para que la puedan aprovechar en su propio beneficio. Si se conectan con ustedes mismos, siempre de alguna manera llega esa data que uno necesita para dónde ir y demás. Está buenísimo consultar siempre y cuando sepan que ustedes tienen al 100% la responsabilidad de su vida".