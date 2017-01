—Claro, pero en este momento el preescolar o inicial, la etapa hasta los 6 años y desde los 3 o 4, está un poco desconsiderada, pero es una etapa que tiene autonomía y no hay que pensarla como una preparación para lecto-escritura, aunque se adelantan cosas para eso sí, pero después de lo gestual viene lo icónico, lo gráfico: el chico tiene que aprender a leer un plano, entender una fotografía, una serie de cosas. Después de esto recién viene la oralidad que se da por sabida porque el chico dice me gusta jugar al fútbol; grave error. A lo largo de la enseñanza primaria y secundaria la oralidad no es considerada como un objeto de estudio sino como una vía de comunicación que no se enseña, y la lecto-escritura vuelve a comerse toda la atención pedagógica porque es lo más difícil, y entonces el 52% de los egresados no sólo no saben comprender un texto de cierta complejidad, sino que no pueden exponer en un minuto una idea. Y otra cosa, que también es descalificadora, tiene faltas de ortografía.