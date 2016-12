—Fui criado como católico apostólico romano, después abandoné muchas de las costumbres del católico apostólico romano. Me gusta creer que hay algo más en algún lado y yo le llamo "Dios". No voy a la iglesia, de más chico rezaba, pero, sin embargo, ahora cuando por algún motivo alguien querido o yo tengo una situación fuerte inmediatamente lo primero que me sale es pedirle a Dios, es una contradicción. En realidad es con la Iglesia con lo que no está todo bien, un tipo al que le contás lo que es un pecado te absuelve y él te va a decir: "Ok, andá a tomar la comunión". Cuando era niño, me confesaba y tuve una malísima experiencia. Una vez me fui a confesar con un cura, tenía mi primera novia y las confesiones que podés tener cuando tenés tu primera novia, vinculada a las primeras veces y demás cuestiones. Me acuerdo que me dio un sermón sobre que me estaba haciendo un daño y que no sé qué, era chico, no entendía nada y salí con una confusión mental total. Con el tiempo después me di cuenta…