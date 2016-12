–Sí, definitivamente. Aunque hay algunas cosas que tienen éxito y no se explica el porqué. Entonces uno dice: no sé qué exigencia hay. El público se ha ido educando que hay cosas que hoy ya no acepta de la misma manera que resignadamente las aceptaba hace 20, 25, 30 años. El público hay cosas que no perdona. Algunos clichés ya no son posibles de plantear. Hay situaciones que resultan poco creíbles que están dentro de un contexto actual, hay avances científicos que el público conoce que coartan por completo a algunos argumentos de telenovelas, como el celular. Esto el público sabe que existe y no perdona que cometas un error y no justifiques una cuestión amparado en la ficción. No existe más.