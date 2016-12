"Yo soy una persona que siempre fui muy humilde, desde mis orígenes, y les puedo jurar que lo que no me llevó a robar en los momentos de hambre fue la educación que recibí, de mis padres sobre todo y luego del sistema educativo", escribió Masha durante el 2014, luego de criticar con dureza la estigmatización reinante en el país sobre la delincuencia: "Me molesta de sobremanera la limitación de las mentes que consideran la delincuencia como algo nato de una persona, es inconcebible, para eso volvemos a Lombroso (…) con educación y con un pueblo que tenga sus necesidades primarias satisfechas de manera digna concorde a lo que enuncian sobre oídos sordos los derechos humanos que son innatos de las personas, no habrá delincuencia", redactó.