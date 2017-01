—Me enoja la traición, me rompe soberanamente los huevos y por ahí vas a decir: "Claro, vos no sabés nada de política". Sí, soy actor, no sabré nada de transas políticas, pero de política sé mucho porque soy actor y el arte es un hecho político. Me duele la traición. Me duele que algunos personajes que formaron parte del Gobierno de Cristina o de Néstor hayan traicionado por intereses individuales. Quizás me duele porque evidentemente la política tiene que ver también con esa forma de construcción del poder. Si me convirtiera solamente en un idealista, estaría diciendo: "Estoy defraudado", no, estoy mucho más convencido. Por más que se abran causas por corrupción, si alguien metió la mano en la lata, que vaya preso, incluso si le comprueban a Cristina. Pero estos doce años que transcurrieron en este país fueron años muy, muy, muy interesantes. Yo no me quedo con los titulares de "Cristina esto", "Cristina lo otro", me quedo con la mirada del mundo sobre la Argentina, sobre la alianza estratégica de Ecuador, de Uruguay, de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, para intentar por lo menos el sueño ese que lo tuvo [Simón] Bolívar, que lo tuvieron [José de] San Martín, [José] Artigas, [Manuel] Dorrego. Esa mirada épica de la unión latinoamericana, me quedo con eso. Y la economía avanzando, y la industria nacional avanzando.