Johannes Roberts (El otro lado de la puerta) dirige esta película que él mismo escribió junto a Ernest Riera (El otro lado de la puerta). Mandy Moore (This Is Us) y Claire Holt (Los originales) son las protagonistas junto a un reparto que incluye a Chris Johnson (Against the Wall), Matthew Modine (Stranger Things), Yani Gellman (Jason X) y Santiago Segura (Scream: The TV Series).