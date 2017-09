Baby Driver cuenta con la dirección de Edgar Wright (Scott Pilgrim contra el mundo) y con un reparto que integran Ansel Elgort (Bajo la misma estrella), Lily James (Cenicienta), Jamie Foxx (Un ciudadano ejemplar), Jon Hamm (Mad Men), Kevin Spacey (House of Cards) y Eliza Gonzalez (From Dusk Till Dawn: The Series), entre otros.