The Americans fue creado por Joe Weisberg (Damages), un ex agente de la CIA. La protagonizan Keri Russell (Felicity) y Matthew Rhys (Cinco hermanos), en los roles de Elizabeth y Philip Jennings. Aunque desarrolla hechos de ficción, se basa en el libro de Vasili Mitrojin, agente del ex servicio secreto soviético KGB, y en anécdotas de investigadores del FBI.