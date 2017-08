Scott Hicks (Claroscuro) dirige la cinta que tiene libreto de Michael Ross y Kathryn Price. El elenco está encabezado por Jeremy Irvine (War Horse) como Daniel y Addison Timilin (Hora Zero) como Luce. Los acompañan en papeles secundarios Joey Richardson (Snowden) y Harrison Gilbertson (Need for Speed: La película) como el antagonista Cameron.