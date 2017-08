Finn Cole (Peaky Blinders) da vida al joven Josh. Su familia está interpretada por Ellen Barkin (The New Normal), Shawn Hatosy (The Walking Dead, Southland), Scott Speedman (Felicity), Daniella Alonso (Revolution) y Molly Gordon (Orange is the New Black). Completan el reparto los actores Nicki Micheaux (Lincoln Heights) y Dorian Missick (Southland).