Get Out narra la historia de Chris, un fotógrafo joven y exitoso que lleva cinco meses en una relación amorosa con Rose, una chica blanca. Aunque la idea no lo entusiasma demasiado, acepta conocer a la familia de ella. Aprovecharán la visita para disfrutar de una escapada romántica. Apenas llegan, Chris percibe algo extraño en la reacción de Dean y Missy, quienes no sabían que él era afroamericano.