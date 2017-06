The Flash, producida por la cadena CW, cuenta con las actuaciones de Grant Gustin (Glee) en el rol de Barry Allen/ The Flash. Lo acompañan Jesse L. Martin (Law and Order) como el detective Joe West, Tom Cavanagh (Scrubs) como el doctor Harrison Wells, Carlos Valdés como Cisco Ramon y Danielle Panabaker (Sky High) como la doctora Katelin Snow.