Sinatra: To be Frank, es un documental sobre la vida del legendario cantante, una de las figuras principales de la música popular del siglo XX, y sin dudas su voz más reconocible. Los discos, las películas y las presentaciones en vivo de Frank Sinatra constituyen un legado ineludible para la historia de la interpretación vocal masculina. Muchas de las canciones que interpretó se han convertido en standards, y en su momento fueron clásicos instantáneos: "My Way", "New York, New York", por ejemplo.