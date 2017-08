"Cuando el embarazo se desarrolla de manera normal, no hay motivo para no hacer ejercicio. No obstante, hay deportes más recomendables. Algunos no representan riesgo alguno sino todo lo contrario; otros pueden realizarse pero con moderación, mientras que ciertas prácticas están contraindicadas de plano", apuntó Sebastiani, que explicó las modalidades más convenientes y cómo realizarlas moderadamente.