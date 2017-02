¿Sólo adultos? Tampoco. La práctica juvenil del pole-dance está creciendo cada vez más. "Tengo mis reparos en cuanto a la practica infantil porque creo en lo personal que hay que estudiar el desarrollo físico corporal y muscular de un niño que practica pole. No sabemos cuáles son las lesiones que pueden tener pero, más allá de eso, como técnica de desarrollo del cuerpo es excelente", señaló la experta. "El estigma es desconocimiento, como todo", expresó a Infobae la campeona. "Uno habla de lo que no sabe, entonces si vos solo lo asociás con lo erótico cuando ves a un nene practicándolo, por ejemplo, te querés morir. Pero cuando conocés la disciplina y entendés que no está ligado a lo erótico sino a lo acrobático, no tiene nada de malo". Para concluir, Maria Luz Escalante invita a las personas a que se acerquen a esta disciplina porque los objetivos son a corto plazo y son realizables. "Es muy lindo empezar a controlar tu cuerpo en un barra que al principio no es amigable", expresó. El descubrimiento de una técnica tan rica como ésta está al alcance de la mano, sólo basta con sortear los prejuicios y animarse a disfrutar de una herramienta que tiene mucho para ofrecer al desarrollo corporal.