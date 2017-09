Hubo un momento impreciso en su infancia en el que los hermanos se miraron. Tras una breve reflexión, Fernando, hoy jefe de un centro de impresión 3D en España, le dijo: "Me parece que si no aprendemos inglés, nos vamos a quedar afuera del mundo". Había mucha razón en sus palabras. "No es imposible aprender un idioma o un lenguaje de programación o a tocar un instrumento musical de grande, pero es mucho más difícil. Ya es muy complicado lograr un dominio total", comentó Andrés Lasagni.