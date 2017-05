El experimento comenzó en 2013 cuando las muestra de esperma liofilizadas se lanzaron a la Estación Espacial Internacional. Tras 9 meses, los trajeron de regreso y descubrieron que la fuerte radiación espacial había ocasionado un daño pequeño en el ADN. Pese a la incertidumbre que instaló, la fecundación in vitro tuvo resultados óptimos. Según lo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, La descendencia nació sana y tras dos años se desarrolló con normalidad.