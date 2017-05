Más allá del entusiasmo, tanto Tippet como Tsang advirtieron que construir tal burbuja hoy no es posible porque requeriría de materiales tan extraños que aún no se conocen. "Si bien es matemáticamente posible, aún no podemos construir la máquina del tiempo porque necesitamos materiales, conocidos como materiales exóticos, para curvar el espacio-tiempo, que todavía no se descubrieron", agregaron. Sin embargo, la investigación presenta un método superador para viajar en el tiempo; una idea que se estudia desde 1949.