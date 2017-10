Para el estudio, que fue publicado en la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology, los expertos analizaron las alteraciones epigenéticas (todo proceso de regulación de los genes que no implica cambios en la secuencia del ADN) en las células madre de la sangre del cordón umbilical de 43 niños, de los que 18 de ellos habían nacido mediante cesárea y el resto por parto vaginal. De la misma forma, también analizaron el ADN de 12 lactantes, de los que la mitad había nacido mediante cesárea.