– Hay una regla simple, de las "5 C". Alguien tiene un dolor de cabeza que no tuvo antes. Se llama cefalea. Alguien pierde la visión de un ojo, tiene una ceguera. Alguien comete equivocaciones, tiene confusiones. El habla se dificulta. En el cuerpo, la mitad o siente diferente o pierde fuerza (mayormente de la mitad derecha del cuerpo), significa que mi cerebro izquierdo está funcionando mal. La última c es la de caída. Pierdo el equilibro y me caigo.