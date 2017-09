En ese sentido, el especialista enumeró: el tabaco, comenzando en la adolescencia; las dietas no saludables, hipergrasas, no balanceadas; el sedentarismo; el consumo de alcohol en cantidad "no social" diariamente; la exposición a tóxicos ambientales; la falta de protección debida del sol; pacientes con infecciones crónicas virales localizadas (HPV) o sistémicas (hepatitis, VIH-SIDA) no controladas, que no adhieren a programas de prevención o diagnóstico en momentos oportunos.