Los especialistas señalan la importancia de que no se reconozca la afección como sólo un dolor de cabeza intenso, sino como una enfermedad grave que requiere de un tratamiento específico para curarla. Puntualmente, en la actualidad no existe un terapia que se haya desarrollado específicamente para la migraña, la mayoría de los medicamentos disponibles, ya sean de venta libre o receta médica, buscan aliviar los síntomas una vez que ya iniciaron, pero no curar de raíz la afección.