"Obviamente tiene contraindicaciones. No lo vamos a usar en pacientes en embarazo y lactancia; pacientes con sangrado de origen genital hasta no aclarar la causa; pacientes con cáncer de mama, de cuello o endometrio; tampoco cuando tengan hipersensibilidad a la droga o insuficiencia hepática severa", aclara Fusaro. Los especialistas señalaron además que, como todo fármaco, tiene efectos secundarios, pero considerados leves: efectos intestinales, cefaleas, náuseas o algún tipo de fatiga, describieron. Por el contrario, no causa aumento de peso ni hipertensión.