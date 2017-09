-Frente a un factor masculino severo, como pacientes con azoospermia que no quieren recurrir a una biopsia testicular o cuando no se logran recuperar espermatozoides con esta técnica.

-Mujeres solteras.

-Cuando hubo repetidos fallos de fecundación con el semen propio.

-En varones portadores de una enfermedad genética que no pueda ser estudiada en los embriones.