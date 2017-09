Luego, la siguiente cuestión surgió al darnos cuenta de cuántas mujeres estamos tratando de más con quimioterapia que no se ven beneficiadas, porque en mujeres que tienen su cáncer con receptor de estrógeno positivo, que es el 80% u 85% de los cánceres, descubrimos que la mayoría no se beneficiaba de la quimioterapia y podía evitar pasar por ella. Comenzamos a buscar una manera de tratarlas y descubrimos que factores que antes teníamos en cuenta como el tamaño del tumor o la edad de la mujer no eran muy buenos métodos, y eso llevó a los tests genómicos. Lo que hacen es dar información al mirar al cáncer individual de una persona, su biología particular. El 30% de las mujeres con el cáncer más común se podían beneficiar de este test, y así hoy se evita la quimioterapia.