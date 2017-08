Juan tuvo varios episodios de peleas en el tránsito. Incluso llegó a las piñas por no tolerar que otro conductor haya cometido una falta de tránsito que él consideró inadmisible. Félix trabaja en un estudio de arquitectura y es tan perfeccionista que nunca logra realizar sus entregas a tiempo. Silvia tiene tan poca capacidad de síntesis al relatar un evento personal, que no logra terminar una historia sin contar hasta el mínimo detalle (empezando la anécdota desde que se levantó o salió de su casa). Marina sufre por una relación muy conflictiva con su familia. Sólo tiene en cuenta su propio punto de vista, no logra ponerse en el lugar del otro y es muy persistente en sus conductas, repitiéndolas una y otra vez aunque sean equivocadas, teniendo muchas dificultades para poder cambiarlas.