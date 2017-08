Si bien no son lo mismo, la coincidencia más importante que une a los microorganismo virus y bacterias es que ambos provocan enfermedades. Los virus, por ejemplo, son organismos acelulares, sin metabolismo propio y necesitan habitar en las células de otro organismo vivo para reproducirse. No respiran, no se mueven ni crecen. Sin embargo, sí se expanden con facilidad y mutan. Una de las enfermedades más graves e importantes causada por un virus es el HIV.