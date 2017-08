Respecto al problema de la anemia vs transfusión de sangre en trauma, Rosenthal explicó los beneficios y riesgos de ambos. "Cuando un paciente padece anemia, hemos analizado que los riesgos no son tan peligrosos como pensábamos. Nos hemos dado cuenta de que las transfusiones no siempre ayudan a las personas y la anemia a menudo es bien tolerada, con un buen seguimiento médico y tratamiento", explicó el especialista.