La población que aún no controla su presión arterial está constituida por tres grupos principales: los que desconocen que padecen hipertensión arterial, los saben que la padecen pero no reciben tratamiento y los que a pesar de recibir tratamiento antihipertensivo no logran controlar su presión arterial. "Existe aún un grupo grande de pacientes que no saben que tienen hipertensión arterial a quienes debemos llegar. También hay una porción de pacientes que sabe de su enfermedad pero no se trata", relató Villamil.