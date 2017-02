-La adicción es complicada. El estrés en el trabajo fue un factor importante, al igual que el fácil acceso a los opiáceos. Un matrimonio fracasado en casa tampoco ayudó. Siempre me encantaron las drogas, desde mi adolescencia, ¡lo cual tampoco ayudó! Sin embargo, no fue hasta que me encontré con los opiáceos que me metí en problemas.