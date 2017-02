Los científicos encontraron una relación de la toxina hipoglicina A con los síntomas de los afectados, quienes no reflejaban indicio alguno de infección, ni de contagio, pero compartían el mismo cuadro: bajos niveles de azúcar, seguidos de convulsiones y encefalopatía que no pudieron superar. La presencia de la toxina puede generar el síndrome hipoglucémico tóxico, tal como se comprobó que ocurre con el akee -especialmente cuando no está madura-, otro fruto de la misma familia que los lichis, consumido ampliamente en Jamaica.